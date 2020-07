Jandaia registra o primeiro óbito por covid-19

No início da noite deste sábado (18), foi confirmado o primeiro óbito por Covid-19 em Jandaia do Sul.

Trata-se de uma idosa interna do Asilo de Jandaia do Sul, que estava internada em Apucarana e veio a falecer. A senhora já havia testado positivo para COVID-19.

A família reside em Maringá e o corpo será sepultado na cidade de Maringá.

O Asilo também divulgou uma nota informando o ocorrido e tranquilizando a população quando ao estado de saúde de internos e colaboradores.

NOTA OFICIAL

O Asilo São Vicente de Paulo de Jandaia do Sul, vem esclarecer sobre a Contaminação pelo Novo Coronavírus

As Vidas de nossos Idosos e Colaboradores são muito Importantes para nós!

É com pesar que viemos por meio deste, comunicar o falecimento de nossa idosa que estava internada na UTI COVID. A mesma já apresentava Insuficiência Respiratória e POSITIVANDO PARA COVID 19, seu quadro veio a agravar e levando ao óbito.

Sendo Sepultada na Cidade de Maringá, onde reside familiares.

Informamos que na presente data de 18/07/2020, temos a seguinte situação:

IDOSOS:

– 64 Idosos no total na Instituição;

– 0 Idoso com Sintomas Gripais;

– 0 Idoso em Isolamento;

– Todos os idosos coletaram exames para o CORONAVÍRUS e TODOS os RESULTADOS NEGATIVOS.

COLABORADORES:

– Todos os colaboradores ativos que apresentaram sintomas gripais foram afastados de suas atividades e passaram por consulta médica, esta conduta está sendo mantida;

– 02 Colaboradores afastados com suspeitas, porém os Exames deram NEGATIVOS para CORONAVÍRUS.

Desde o início da Pandemia, estamos tomando todos os cuidados cabíveis e possíveis para a prevenção recomendados pela OMS, Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária.

Todos os Idosos e Colaboradores estão tendo acompanhamento e monitoramento Diariamente.

Estamos recebendo suporte, apoio técnico e insumos dede o início da Pandemia pela Secretaria de Saúde, para que possamos da melhor forma possível enfrentar este momento.

Aos Familiares e Amigos dos 64 internos do Asilo São Vicente de Paulo de Jandaia do Sul, afirmamos que nossa luta será ainda maior na prevenção à COVID 19, razão pela qual pedimos Orações.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimento, pautados sempre na verdade e serenidade, bem como no compromisso com toda a Sociedade que sempre está do nosso lado nos ajudando.

Jandaia do Sul (PR), 18/07/2020.

Diretoria do Asilo São Vicente de Paulo de Jandaia do Sul da SSVP.