Jandaia realiza a distribuição do “Cartão Comida Boa” do Governo do Estado

O Departamento de Assistência Social fará nessa semana a distribuição do “Cartão Comida Boa” do Governo do Estado em parceria com a prefeitura, através do Prefeito Benedito José Pupio.

A distribuição será realizada no Centro de Convivência do Idoso ao lado do Corpo de Bombeiros Comunitário, ocorrerá a partir de quarta-feira, dia 13/05/2020 conforme cronograma abaixo, a lista dos beneficiários selecionados para receber o cartão foi enviada pelo Governo do Estado, sendo assim pedimos para que compareça ao local, somente as pessoas que identificarem a concessão do cartão através do link abaixo.

http://www.cartaocomidaboa.pr.gov.br/form/beneficiarios.php

Qualquer dúvida, entrar em contato com o CRAS nos telefones 3432-1212 ou 3432-7311.

Pede-se que os beneficiários:

Compareçam com máscara;

Compareça apenas o responsável pelo CPF beneficiado;

NÃO levar crianças;

Manter o distanciamento seguro;

Comparecer no local somente no dia e horário indicado no cronograma;

Levar RG e CPF;

Os atendimentos dos beneficiários serão seguidos por ordem alfabética, conforme cronograma:

13/05/2020

08:00 as 10:30 – Nomes iniciados com A

10:30 as 13:00 – Nomes iniciados com B / C

13:15 as 15:30 – Nomes iniciados com D / E

15:45 as 18:00 – Nomes iniciados com F/ G/ H / I

14/05/2020

08:00 as 10:30 – Nomes iniciados com J / K

10:30 as 13:00 – Nomes iniciados com L / M

13:15 as 15:30 – Nomes iniciados com N / O / P / Q / R

15:45 as 18:00 – Nomes iniciados com S / T / U / V / W / X / Y / Z