Jandaia, Mandaguari e Marialva  terão obras na malha ferroviária

A deputada federal Luísa Canziani (PTB) tem articulado uma série de reuniões com a participação de prefeitos e diretores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para tratar de obras de alteração e melhorias na malha férrea que cortam municípios. Os projetos desenvolvidos com o apoio da deputada Luísa contemplam os municípios de Sarandi, Marialva, Jandaia do Sul, Mandaguari, Morretes e Paranaguá. Todos os prefeitos já participaram das reuniões, que foram realizadas via sessão remota nas últimas semanas.

Os prefeitos Ditão (Jandaia do Sul), Romualdo Batista (Mandaguari) e Víctor Martini (Marialva) já participaram das reuniões para conhecer o projeto do Dnit e também apresentaram as necessidades de mudanças e melhorias no traçado dos municípios. Agora, técnicos do Dnit deverão procurar as prefeitura para início dos estudos de viabilidade técnica. Depois que os estudos estiverem concluídos será feita a contratação do plano executivo e posteriormente lançada licitação para início das obras. “É um projeto muito importante para os municípios. A malha ferroviária corta as cidades, atrapalha o fluxo de veículos, gerando muitos acidentes. Por isso, estamos trabalhando para que essas obras saiam do papel porque certamente vão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população”, avalia a deputada Luísa Canziani.

EMENDAS

Jandaia do Sul recebeu R$ 230 mil em emendas parlamentares da deputada Luísa Canziani para custeio da saúde. Os recursos já estão na conta da Prefeitura e são de extrema importância neste momento de pandemia provocada pelo coronavírus, quando são necessárias medidas de prevenção e de cuidados com a saúde da população.