Jandaia já contabiliza dois óbitos por covid-19

O departamento de Saúde de Jandaia do Sul confirmou na manhã deste domingo (19) o segundo óbito por COVID-19 no município. Trata-se de paciente de sexo masculino de 52 anos (Claudinho Tomé). Ele também estava com outros problemas de saúde.

A administração municipal noticia com pesar mais este óbito e se solidariza com os familiares neste momento.

A Prefeitura de Jandaia do Sul reforça seu compromisso com as ações de enfrentamento ao Coronavírus e conta com o apoio da população para seguir as medidas já anunciadas pelo município, Governo do Estado e Governo Federal, todas de acordo com protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS).