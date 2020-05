Jandaia do Sul tem novo caso suspeito de Covid-19

O setor de Epidemiologia recebeu a notificação na noite desta segunda-feira (11) após o fechamento do boletim oficial, de um novo caso suspeito de Covid-19 na cidade de Jandaia do Sul.

O paciente, que não foi informado sexo e idade deu entrada no Hospital da Providência nesta segunda-feira, onde está internado. Foi realizada a coleta para exame e enviado para o Lacen, que fará a análise. O resultado deve sair dentro de alguns dias.

ATENÇÃO REDOBRADA

A Prefeitura de Jandaia do Sul, através do departamento de saúde alerta a toda a população com os cuidados a serem tomados e para que sigam a risca as recomendações de saúde, evitando aglomerações, utilizando máscaras e higienizando as mãos sempre que possível.

“Temos que tomar todos os cuidados, a prefeitura está fazendo a parte dela, mas também contamos com o apoio e consciência da população. Estamos fiscalizando e cobrando com mais rigor para que se cumpram os decretos municipais e estaduais, como o uso obrigatório de máscaras nas ruas e ambientes. Vamos todos fazer a nossa parte para que isso não chegue até nossa cidade,” disse o prefeito Benedito José Pupio “Ditão”.