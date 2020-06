Jandaia do Sul recebe premiação do selo Bom Percurso

(Da assessoria) A presidente da Undime-PR, Marli Fernandes, parabeniza as redes municipais de ensino que foram contempladas ontem (25/6) com o selo Bom Percurso.

O selo foi concedido pelo Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) e o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), após a realização do estudo Educação que Faz a Diferença.

No ano passado, técnicos de 28 Tribunais de Contas com jurisdição na esfera municipal visitaram escolas das diversas regiões brasileiras. O objetivo era mapear as redes de ensino com bom desempenho na Educação Básica e diagnosticar as principais práticas de gestão e de acompanhamento pedagógico que elas adotam.

No Paraná, 22 municípios apresentaram avanços consistentes na aprendizagem dos alunos e, por isso, receberam a certificação de Bom Percurso. São eles:

– Apucarana;

– Arapoti;

– Assis Chateaubriand;

– Astorga;

– Castro;

– Foz do Iguaçu;

– Jaguariaíva;

– Jandaia do Sul;

– Loanda;

– Mallet;

– Mandaguari;

– Marmeleiro;

– Medianeira;

– Paranavaí;

– Pato Branco;

– Rebouças;

– Rio Negro;

– Rolândia;

– Sengés;

– Terra Boa;

– Turvo;

– e Ubiratã.