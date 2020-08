Jandaia do Sul está na 6ª posição entre as melhores cidades do Paraná para se viver

Dos 399 Município da Paraná, Jandaia está entre as 10 melhores cidades para viver de acordo com o estudo feito pela FIRJAM que classifica as cidades com dados sobre renda, saúde e educação. Dos 5,471 municípios do país Jandaia está entre as 100 melhores do Brasil, ocupando a 51º posição

O IFDM usa como base emprego e renda, saúde e educação para definir quais são as cidades mais desenvolvidas, entre os 5,471 municípios do país onde vivem 99,5% da população brasileira.