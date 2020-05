Jandaia do Sul dá início a operação em bares e lanchonetes para cumprimento do novo Decreto Municipal

Liderados pela Polícia Militar de Jandaia do sul, os órgãos de controle, como Vigilância Sanitária o COE e fiscais da prefeitura, partiram para as ruas na noite desta quinta-feira (28), marcando assim o início da operação de fiscalização e orientação sobre o uso das máscaras. Esta é mais uma ação no enfrentamento a pandemia do coronavírus.

Divididos em equipes, eles percorreram os bares e lanchonetes da área central e bairros de Jandaia orientando clientes, funcionários e comerciantes sobre a obrigatoriedade do uso da máscara e as penalidades que passarão a vigorar a partir da próxima segunda-feira. Com a multa de 106 reais a 500 reais para pessoa física que estiver circulando sem a devida proteção.

De acordo com a lei, os estabelecimentos devem exigir o uso de máscara a seus funcionários, colaboradores e clientes.

Bruno Olivato chefe de gabinete do prefeito Ditão, lembrou que a operação de fiscalização tem o objetivo exclusivo de orientar a população, e é assim, com união de forças, com a colaboração de todos, Jandaia do sul segue sua luta contra a Covid-19, se mantendo entre as cidades que não tem casos confirmados, e no que depender do esforço da administração e da equipe, Jandaia não dará trégua. Ainda Segundo Bruno, esta operação que foi iniciada nesta quinta-feira é mais uma ação de combate que contará com o apoio da Policia Militar através do comandante Petrelli, Corpo de Bombeiros através do Comandante Anderson Silva, com a vigilância sanitária através da Rose, e o fiscal da prefeitura Beto, e afirma que o objetivo da operação é salvar vidas.

Texto e fotos da assessoria