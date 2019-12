Jandaia do Sul comemora seus 67 Anos com grande estilo

Prefeito Ditão fala na reportagem em vídeo.

No último dia 14 de dezembro, Jandaia do Sul celebrou seus 67 anos de emancipação política. E neste ano a Prefeitura Municipal caprichou nos festejos e na decoração. A prefeitura estima que foram recebidas mais de 15 mil pessoas nos quatro dias de festa.

As festividades iniciaram na quinta-feira (12) com a chegada do Papai Noel, onde recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito Benedito José Pupio. Também foi inaugurado o túnel de luz, a iluminação da Praça do Café e o trem do Papai Noel, que percorre toda a cidade.

Na sexta-feira (13) o palco do aniversário recebeu os artistas locais. Apresentaram-se Robson e Diego, Gabriel Nascimento e César Marques. Para fechar a noite show com a dupla Mayck e Lyan, que animou o público com muita moda de viola e clássicos da música sertaneja.

Sábado foi a vez da Banda/Orquestra da Polícia Militar do Paraná se apresentar e após, o show mais aguardado da festa ficou por conta da dupla Edson e Hudson, cantando velhos sucessos e músicas de seu novo repertório, que animou o público, mesmo debaixo de chuva.

E no encerramento Gian e Giovani, em grande estilo,fecharam as festividades do município. Coral São José de Jandaia do Sul também se apresentou.

O prefeito Benedito José Pupio “Ditão” agradeceu a todos que estiveram envolvidos para que este evento acontecesse, estendendo à população de Jandaia do Sul e cidades da região, que se fez presente e abrilhantou ainda mais este evento.