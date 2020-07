Jandaia do Sul: Abordagens e ameaça

10h55 – Natureza: Abordagem de suspeitos – Local: Rua dos Gravatas, Jardim das Flores

Esta equipe em patrulhamento, avistou um indivíduo descendo de uma motocicleta e adentrando a residência, cruzamento das ruas Acácias com a dos Gravatas, que ao ser feito a verificação a característica da mesma bateu com a motocicleta usada no roubo ocorrido em Cambira, uma das principais características é a seta direita quebrada, exatamente como narrado no dia do roubo, além da cor e modelo e som do escapamento, que a seta dianteira direita quebrada foi devido ao tombo que os indivíduos levaram na fuga do roubo.

Que a moto possui pendencias administrativas, justificando sua apreensão, visando encontrar o condutor da moto e possível suspeito do roubo supra citado, inclusive que no dia do roubo estava armado e violento. A equipe policial solicitou a moradora da residência a entrada em sua casa bem como realizarmos buscas de ilícitos, a mesma prontamente autorizou de forma expressa, conforme documento anexo a este expediente.

Estes policiais por sua vez encontraram dentro da casa a pessoa de nome _xxx já conhecido no meio policial pelo crime do tráfico de drogas. Perguntado ao mesmo se ele era o condutor da moto, ele negou, na residência nada mais foi encontrado.

Diante dos fatos xxx foi qualificado e a motocicleta apreendida.

13h15 – Natureza: Abordagem de Suspeitos – Local: AV Getúlio Vargas, Centro

Em patrulhamento foi avistado dois indivíduos em atitude suspeita rondando na área central da cidade, olhando para lojas e lotéricas. Foi realizada a abordagem e na busca pessoal e nos arredores nada de ilícito foi localizado. Na checagem dos dados foram identificado como xxx, 44 anos, e xxxx, 19 anos. Nada consta em desfavor dos mesmos. Orientados e liberados no local.

22h05 – Natureza: Ameaça – Local: Rua João Maximiano

Conforme relato do solicitante, estava em um bar, onde houve um desentendimento com um homem que não soube informar o nome, que seria morador do bairro Vila Rica.

Algum tempo depois, já em sua residência, dois homens vieram com uma motocicleta e o ameaçaram com os seguintes dizeres “que se ele tinha amor pela sua vida não dormiria em casa nesta noite”, que a motocicleta seria preta, porém não soube identificar os autores.

Que este fato foi presenciado por sua convivente. Realizado patrulhamento no bairro, sem êxito em localizar a motocicleta. O solicitante foi orientado.