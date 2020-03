 Jandaia dará início no projeto “Vida Nova”.  Serão 75 famílias beneficiadas

Em Jandaia do Sul, as famílias beneficiadas serão realocadas em casas populares que serão construídas pela Cohapar em um local apropriado, dentro da malha urbana do município.

Por se tratar de pessoas em situação de vulnerabilidade social, os imóveis serão repassados gratuitamente.

O público-alvo é formado por pessoas com renda familiar mensal de até três salários mínimos, residentes em áreas de ocupação irregular.

Também estão previstas contrapartidas de empresas estaduais, como a Copel e a Sanepar. A prefeitura participa por meio da doação da área para a construção do conjunto habitacional, apoio logístico e obras complementares de infraestrutura.