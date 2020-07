Jandaia assina convênio com a SEAB

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul assinou hoje o convênio junto a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento (SEAB), para modernização da central publica de recebimento e distribuição de produtos da agricultura familiar.

Na ocasião estava presentes a responsável técnica no planejamento e execução do projeto Marcela Miksza, o chefe da SEAB, Antonio Biral Filho, e o prefeito municipal Benedito José Pupio.

Este convenio tem como objetivo promover melhorias na logística de recepção, conferência e distribuição dos produtos recebidos da agricultura familiar.

Através deste, a central receberá os itens listados abaixo: veículo automotivo tipo utilitário, balança de piso, carrinho plataforma, lavadora de alta pressão, Pallets e caixas plasticas para armazenamento.

Esta iniciativa teve por articuladores, o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, inserida hoje na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento (DESAN-SEAB) junto a Prefeitura de Jandaia do sul. Esse é um projeto importante para o município para a melhora no programa de aquisição de alimentos e alimentação escolar, estimulando assim o consumo de produtos regionais.