No final da tarde de domingo (12) a Polícia Militar de Jandaia do Sul foi chamada na Rua Jandaia, no Distrito São José, onde uma residência foi invadida pela janela do banheiro, por pessoa ou pessoas desconhecidas, sem que nada fosse furtado do interior.

A janela de um dos quartos foi arrombada para a fuga e havia marcas de sangue pela residência, dando a entender que o invasor havia se ferido na ação.