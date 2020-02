Instalação da 12° Gestão Administrativa do Capítulo Jandaiense da Ordem DeMolay

Na tarde de sábado (1) foi realizado a instalação da 12° Gestão Administrativa do Capítulo Jandaiense N°868 da Ordem DeMolay. Foram instalados Fabiano do Amaral, Geovani Malavasi, Sander Marcos, Luis Otávio Gonzaga, César Braga para a diretoria administrativa do Capítulo. Também foi realizada a instalação do Clube de mães e amigos tendo como presidente a senhora Rosângela Moretti e a instalação do Conselho Consultivo sendo seu presidente o senhor Wanderson Luís Fuzeti.

A Ordem Demolay é uma instituição sem fins lucrativos que visa o aprimoramento ético e moral de seus integrantes e a criação de eventos filantrópicos. Baseando-se em 7 virtudes cardeais, o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo.