Inquilina é acusada de não pagar aluguel e fazer “gato”

Relatou o solicitante que aluga a residência localizada na Rua Professor Wilson Roberto Veroni em Jandaia do Sul através de contrato verbal e que neste sábado (22) ao ir até a referida residência, que alugou no mês de novembro de 2019, e que até a presente data não havia recebido nenhum mês de aluguel, e ainda recebeu denúncias de existência de tráfico de drogas no local, constatou que a locatária estava fazendo um desvio conhecido popularmente como “gato” na rede de água.

Diante dos fatos, acionou a equipe policial que presenciou a situação, constatando que o hidrômetro estava danificado, sendo que a senhora não se encontrava no local, sendo o solicitante orientado bem como confeccionado o B.O.U e encaminhado a autoridade policial para providencias cabíveis.