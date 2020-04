Infração de Medida Preventiva Sanitária / Coronavírus

Em cumprimento aos Decretos Municipais nº 7112 de 20 de março de 2020, nº 7133 de 25 de março de 2020, e nº 7139 art. 3º parágrafo V de 03 de abril de 2020, a equipe policial, em patrulhamento pelo entorno da rodoviária de Jandaia do Sul, se deparou por volta das 21h30 com o estabelecimento com as portas abertas fazendo atendimento ao público infringindo as medidas preventivas sanitárias dispostas nos citados decretos.

Foi orientado o proprietário e este se comprometeu a fechar o estabelecimento e seguir as orientações feitas pela equipe policial militar.