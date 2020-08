Indivíduos são presos após furto em chácara na Estrada Humaitá

Foram presos três indivíduos de 29, 23 e 54 anos e apreendido um menor, de 14 anos.

Após solicitação via 190 informando que no local acima citado haveriam dois veículos estacionados próximo a seu sitio em atitude suspeita. Foi solicitado apoio da equipe Rotam e deslocado até o local, onde as equipe se separaram. A equipe Rotam abordou o veículo VW Gol, sendo que no interior se encontravam as pessoas xxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxx, bem como localizaram no interior do veiculo um triturador de cana, um motor estacionário e ferramentas, sendo que os abordados afirmaram que foram contratados para realizar um frete com o apoio de outros indivíduos que não estavam mais no local.

Enquanto isso a equipe RP prosseguiu e abordou um segundo veículo VW Gol que estava estacionado, sem ocupantes em seu interior, logo em seguida a equipe RP visualizou e abordou dois indivíduos, sendo estes o menor xxxxxxxxxxx e o maior xxxxxxxxxxxxxxx, que saiam de um matagal próximo ao carro.

Foram realizadas diligências e em contato com o sr xxxxxxxxxxxxx o mesmo afirmou que os objetos eram de sua propriedade e que haviam sido furtado. Foi dada voz de prisão a todos e realizado a condução dos envolvidos, veículos e objetos à delegacia de policia civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.

Na de delegacia, todos os envolvidos afirmaram ter cometido o furto por ordem de uma pessoa morador do Jardim Boa Vista em Mandaguari.