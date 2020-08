Indivíduo se recusa a usar máscara no comércio de Jandaia

Nesta quinta-feira (27) a Polícia Militar foi chamada na agência da Caixa Econômica Federal, onde fiscais da prefeitura estariam enfrentando problemas com populares na orientação das medidas de enfrentamento ao combate a pandemia do coronavírus, que durante apoio no local, a agente da prefeitura solicitou a equipe para abordagem de um cidadão que estaria tentando entrar nos comércios locais sem fazer uso de máscara, sendo o mesmo abordado na Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Luiz Vignoli, que foi possível verificar o cidadão discutindo com a referida fiscal, desobedecendo a ordem legal para colocar sua máscara, descumprindo o decreto municipal da prefeitura de Jandaia do Sul de número 7.157 de vinte de abril de 2020, em seu art 1º.

Diante do fato, foi realizada a abordagem do mesmo para identificação e prosseguimento com as medidas cabíveis, ainda que a fiscal da prefeitura relatou não ser a primeira vez que o homem descumpre a lei e as orientações dos fiscais.

Diante do fato fora confeccionado o auto de autuação e o autor, de 42 anos, conduzido até a sede da segunda Cia PM para a confecção do termo circunstanciado em acordo com o art. 268 do código penal.