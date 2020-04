Arma de vídeo que circulou após homicídio era de brinquedo

Logo após o homicídio registrado na noite de terça-feira em Jandaia do Sul, onde vitimou o “Maurinho” começou a circular nas redes sociais um vídeo de um homem mostrando uma arma de fogo no interior de seu carro e dando a entender que poderia vingar a morte do amigo, “Sempre tem uns louco de luto que vai cobrar né”, disse na gravação.

Ao tomar conhecimento, a Polícia Civil de Jandaia do Sul iniciou diligências para identificar e apreender a arma.

Na manhã desta quarta-feira (22), o indivíduo foi localizado e, indagado sobre a arma, ele prontamente levou os policiais a residência dele, onde constatou ser um simulacro de arma de fogo, já toda quebrada. O simulacro teria sido quebrado pela mãe do indivíduo.

Ele foi conduzido a delegacia para prestar esclarecimentos.