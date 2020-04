Indivíduo furta bolsa de irmã em Jandaia

A ocorrência foi registrada às 22h desta segunda-ferira (13) na Rua João Dias do Nascimento, centro.

Conforme a PM, a solicitante fez contato via 190 e informou que seu irmão havia pulado o muro de sua residência e já no interior da casa, a ameaçou fazendo menção de estar armado, pegou sua bolsa e se evadiu. O mesmo estava trajando shorts de cor amarela, camiseta de cor vermelha, boné e chinelo.

De posse das informações, a equipe iniciou as buscas, momento em que localizou próximo do local do fato, em via pública, os pertences da solicitante.

Após diligências no local e bairros adjacentes, os objetos foram entregues a solicitante, porém não logrou-se êxito em localizar o autor.

A mesma foi devidamente orientada.