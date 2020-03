Indivíduo é preso por agressão e dirigir embriagado no centro

No início da tarde de sábado (14) a Polícia Militar foi chamada na Rua Luiz Vignole onde um indivíduo em uma Fat/Strada de cor prata estaria embriagado, praticando direção perigosa e arrumando confusão no trânsito, posteriormente estacionou em frente a Cacau Show e começou a discutir com as pessoas que ali estavam.

No local, os policiais encontraram um grupo de pessoas ao redor do acusado que estava com alguns machucados.

Segundo o solicitante, ele foi tentar conversar com o acusado a respeito de um cachorro que estava no veículo e que poderia estar com sede, e vieram a discutir e disse ainda que o acusado puxou uma chave de fenda e tentou agredi-lo, momento em que entraram em vias de fato, sendo então contido por outras pessoas que estavam no local, chegando até a retirar um canivete que estava em seu bolso.

A vítima também se encontrava com algumas lesões e quis representar contra o acusado.

Foi realizado o teste de bafômetro no acusado de 28 anos, que teve resultado 0,58 mg/l, sendo então constatado o crime de embriaguez ao volante.

Diante dos fatos, foi encaminhado para a Delegacia de Jandaia do Sul, juntamente com a vítima e uma testemunha para as providências cabíveis. O veículo foi liberado para seu pai no local.