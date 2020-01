Indivíduo é preso com mais de 60 pedras de crack em Mandaguari

A equipe ROTAM realizava patrulhamento de rotina no Jardim Boa Vista nesta segunda-feira (27), quando avistou um jovem de 21 anos já conhecido no meio policial por realizar o tráfico de drogas.

Após abordagem foi localizado com o mesmo duas pedras de crack no interior do seu calçado.

A equipe policial tinha conhecimento do ponto de tráfico e que as drogas ficariam escondidas no interior de uma fossa no fundo da residência do abordado, local que após buscas foi encontrado pelos policiais mais 60 pedrada de crack embaladas prontas para venda.

O indivíduo foi encaminhado a delegacia de Mandaguari.