Indivíduo é agredido por dívida de crack em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 15h58 de quarta-feira (19) em Jandaia do Sul.

Relatou o solicitante, que é o médico de plantão do PAM de Jandaia do Sul, que deu entrada no local um paciente com ferimento na cabeça, relatando ter sido vítima de roubo. No local, o ferido disse que estava na região do bairro mutirão quando se aproximaram dois masculinos cobrando uma dívida de R$ 20,00 ( vinte reais ) referente a compra de substância entorpecente, sendo que xxxxxx relata ser usuário de crack, e que ambos passaram a agredi-lo fisicamente com um pedaço de madeira causando uma lesão grande na região da cabeça, que indagado quem seriam os autores da agressão, relatou que não iria dizer por medo de represálias, sendo o mesmo orientado.