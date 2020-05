Indivíduo agride esposa e encara a Polícia no Jardim das Flores

A ocorrência foi registrada às 00h46 desta segunda-feira (18) na Rua Azaleia.

Conforme a PM, a solicitante informou que seu esposo xxx lhe agrediu com puxões no cabelo e ainda lhe agarrou pelo pescoço. Ao chegar no local xxx ainda apresentou uma lesão no braço esquerdo como resultado das agressões sofridas e um punhado de cabelo em mãos que teria lhe arrancado.

Diante do narrado foi dada voz de prisão a xxx o qual neste momento pegou uma barra de ferro do interior do quintal medindo aproximadamente 1,60cm (um metro e 60 centímetros) de comprimento e começou a ameaçar a equipe policial e gritar que só iria preso morto e arremessou a barra de ferro vindo a atingir o policial militar e posteriormente desferindo socos e chutes, atentando contra a integridade física da equipe, sendo necessário uso de força para contê-lo, o que acabou resultando em lesões na face e membros superiores de xxx, sendo ainda necessário, devido a sua agressividade, uso de algemas.

No camburão da viatura o mesmo começou a ameaçar sua esposa com os dizeres – “ se você registrar a ocorrência quando sair da cadeia eu te mato”, disferindo chutes no camburão vindo a danificar a parte lateral do lado direito, sendo ainda acionado a equipe do SAMU, para atendimento de xxx e posteriormente o mesmo foi entregue na Delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.