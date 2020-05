Incêndio criminoso em chácara em Jandaia

Às 12h05 de domingo (17) a Polícia Militar foi chamada na BR-369, entre Jandaia e o Distrito São José) Condomínio Morro Alto, onde em contato com o Sr. o mesmo alegou que possui uma chácara em um condomínio e que um dos integrantes de uma festa que ocorria na primeira chácara do condomínio teria ateado fogo em sua propriedade queimando uma mangueira.

No local da festa os policiais identificaram as pessoas de xxx e xxx como responsáveis pela festa, que ao serem indagados sobre quem teria ateado fogo na propriedade vizinha, ambos identificaram o Sr xxx como autor mas salientaram que o mesmo já havia se evadido do local. Todos foram orientados.