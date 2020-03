Inaugura em Jandaia do Sul Espaço Vhip Festas e Eventos. O local possui ambiente agradável, muito aconchegante, espaço moderno com todos os requisitos aprovado e liberado pelos bombeiros, possui duas cozinhas sendo uma no piso superior outra no piso inferior com um campinho para as crianças ou até mesmo para acomodar seus convidados ao ar livre.

Faça sua reserva e venha realizar seu sonho conosco.