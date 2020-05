::IMÓVEIS:: No que prestar atenção ao visitar um imóvel para alugar em Londrina

Para a maioria das pessoas, a habitação constitui sua maior despesa mensal, alugando ou comprando, ou mesmo fazendo um aluguel para transação própria. Portanto, qualquer pessoa que gaste uma quantia considerável de dinheiro em uma tentativa de ter um teto sobre a cabeça precisa ter certeza de que receberá pelo que paga.

É crucial saber que perguntas fazer ao alugar um apartamento em Londrina e ao que prestar a atenção ao visitar um local para alugar, especialmente nos estágios iniciais de uma busca pelo imóvel ideal. Você pode visitar uma bela propriedade e imediatamente achar que é o lugar para você, mas há muitos detalhes que você deve observar na hora de visita-la e/ou enquanto conversa com o responsável por sua locação.

Com base nestes detalhes, sugerimos que você faça estas verificações antes de alugar um apartamento para garantir que sua nova casa seja a mais adequada! Isso pode minimizar muitos dissabores e evitar bastante dor de cabeça! Confira nossas dicas abaixo e faça da sua hora de mudança um momento de alegria e construção de novos planos! Acompanhe!

Atenção à localização

A localização do apartamento em que você deseja se mudar é muito importante. Você precisará ver a que distância os apartamentos que você faz o check-out estão do seu trabalho ou de outros locais importantes, como a família ou as casas de famílias ampliadas ou a escola, se você é um estudante. A localização é uma grande parte da descoberta de quão segura é a área que você está alugando. Por exemplo, se você deseja um apartamento para alugar em Londrina ou fazer um upgrade para uma casa, precisará analisar ainda mais quais funcionarão para você, principalmente no que diz respeito à pontuação de caminhada, pontuação de crimes e dados demográficos gerais.

Atenção aos seus pontos de interesse

Um pouco de mãos dadas com a localização são pontos de interesse. Confira quais são os pontos de interesse na procura casas para alugar em Londrina. Isso tem muito a ver com o que você considera importante e gosta de fazer. Se você seguir uma dieta específica, descubra quais restaurantes oferecem opções que você pode comer nas proximidades, se houver. Se você está alugando em família, procure por que tipo de escola fica nas proximidades ou também parques e restaurantes. Examine todo o sistema escolar disponível para você nesse local. Verifique como você está perto de um posto de gasolina, como está perto de uma rodovia, como está perto do supermercado. Se é algo que você precisa fazer regularmente, verifique se está perto disso! Estes são os pontos de interesse especificamente para você. Se você puder encontrar um lugar que marque pontos de interesse básicos e os específicos para você, você encontrará um ponto promissor.

Atenção a vizinhos ou companheiros de quarto

Se você estiver interessado em um lugar específico de Londrina, verifique definitivamente a situação do seu companheiro de quarto (se houver) ou seus vizinhos no seu andar ou rua. Pergunte um pouco – não pode doer. Descubra qual é o horário de sono de todos, qual é o horário de uso da cozinha. Saiba novamente o que você pode e o que não pode conviver e abordar de acordo.

Atenção ao modo de diálogo com o proprietário

Você conversará e lidará com seu proprietário em potencial por um período de tempo acordado. É uma boa ideia ter uma noção de como vocês se comunicam e lidam antes de assinar um contrato. Felizmente, quando você está discutindo sobre a visita ou o aluguel de um imóvel, é inerentemente necessário conversar e terá a oportunidade de sentir isso à medida que avança. Se um corretor de imóveis ou proprietário está empurrando você para um contrato de arrendamento, isso é um mau sinal. Você não deve ser obrigado a assinar um contrato de arrendamento por nenhum meio. A menos que o lugar seja literalmente perfeito para você e que haja algumas circunstâncias atenuantes, assuma a insistência como bandeira vermelha.

Atenção com as luzes e a água

Uma tática básica, mas às vezes esquecida, verifique as luzes e verifique se a água está funcionando quando você está verificando um imóvel em potencial. A última coisa que você quer é ser acusado de causar danos ao se mudar e depois ser o único a pagar pelo encanamento de um imóvel, não é mesmo?!

Atenção com quaisquer necessidades de reparos

Após a verificação das luzes e da água, descubra olhando ou pergunte explicitamente sobre as necessidades de reparos e obtenha essa conversa por escrito. Não é incomum que os reparos sejam varridos para debaixo do tapete, para que pareçam aparecer sob o contrato de locação e, portanto, sejam de sua responsabilidade.

Atenção com a data da mudança

Caso ocorram reparos ou reformas antes de sua mudança, verifique sua data de entrada por escrito. Às vezes, os proprietários não conseguem prever com precisão a linha do tempo de um reparo ou reforma – mas, nesse caso, eles devem ser responsáveis por garantir que você seja acomodado adequadamente. Se você não tiver sua data de entrada por escrito, será difícil responsabilizá-la.

Certifique-se de assinar um contrato

Sempre tenha um contrato em mãos antes de pagar qualquer coisa. Os golpistas de aluguel geralmente pressionam você para pagar um depósito e alugar pelo primeiro mês o mais rápido possível para garantir seu dinheiro. Eles tentarão convencê-lo de que, se você não agir com rapidez suficiente, alguém poderá tomar seu lugar. No entanto, não importa o quanto você esteja desesperado, assine um contrato antes de efetuar qualquer pagamento. Desconfie das pessoas que o pressionam a agir rapidamente, sem pedir suas informações básicas ou precisar que você assine um contrato. Se você tiver alguma dúvida sobre a propriedade ou o conteúdo presente no imóvel antes de mudar-se, questione o proprietário ou a imobiliária. Se um contrato de locação não for fornecido, parecer incompleto, ou eles disserem que não é necessário, provavelmente você está prestes a ser enganado: fuja disso!

Procurar e encontrar um novo imóvel pode ser uma tarefa cansativa, mas não se apresse. É uma decisão que vale a pena tomar de forma inteligente e calculada. Portanto, use essas dicas quando estiver se aventurando a encontrar seu novo apartamento e você poderá pousar rapidamente em um lugar perfeito.

