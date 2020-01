Idoso morre atropelado por dois veículos em Apucarana

Um idoso morreu atropelado na noite de sexta-feira (3) em Apucarana.

Algemiro Alves Bezerra, de 82 anos, atravessa a Avenida Minas Gerais, quando foi atingido por dois carros.

Segundo testemunhas, o idoso primeiro foi atropelado por um carro com placas de Apucarana, que era conduzido por uma mulher. Depois um Corsa também passou por cima da vítima.

O idoso morava sozinho em uma casa na Vila Nova. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) estiveram no local e tentaram reanimar o senhor, mas ele morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência.

Informações do TnOnline