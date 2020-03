Identificado corpo encontrado em Mandaguari

Foi identificado o corpo de homem encontrado morto em Mandaguari. O corpo é de MÁRCIO DO CARMO CORTES, 41 ANOS. O corpo foi encontrado numa obra inacabada na Rua Doutor Rufino Maciel, no Centro de Mandaguari, na tarde da segunda-feira, 02 de março. O homem era conhecido por Néguis, era andarilho e não tinha residência fixa. Ele estava morando nessa obra ao lado do Espaço Conviver, onde o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição. Conforme o laudo do Instituto Médico Legal de Maringá, o cadáver não apresentava sinais de violência e a pessoa morreu por causa natural. O corpo de Néguis será sepultado nesta quarta-feira, 04 de março, em Mandaguari.

Rubens Silva