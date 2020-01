Homem vai parar no hospital após levar tijolada de sobrinho em Marumbi

Às 19h30 de quarta-feira (1) a Polícia Militar de Marumbi foi acionada pelo hospital de Marumbi onde teria dado entrada uma pessoa com ferimentos a tijolada.

No local foi identificada a vitima de 35 anos, que relatou que estava em via pública, e que se desentendeu com seu sobrinho e entraram em vias de fato, momento em que ele lhe atingiu com um tijolo na região da cabeça.

Então a vitima foi encaminhada até o hospital, para receber atendimento, onde o médico informou que a vitima sofreu um corte na região da cabeça com afundamento na regia do crânio, foi medicado porém se negou a permanecer internado em observação, e foi embora na companhia de familiares.

A vitima foi orientada quanto aos procedimentos. A equipe policial realizou buscas, porém o autor não foi localizado.