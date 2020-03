A Polícia Militar de Marumbi registrou uma ocorrência de ameaça na tarde de terça-feira (10).

Conforme o solicitante, há dias atrás sua esposa se envolveu em um acidente de trânsito em Jandaia do Sul que resultou apenas em danos e hoje o rapaz que estava envolvido no acidente veio até seu trabalho na farmácia em Marumbi e o ameaçou e xingou de “vagabundo”, e ainda tentou agredi-lo com uma sombrinha.

Ainda conforme o solicitante, o autor das agressões seria de Jandaia do Sul.