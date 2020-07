Homem se recusa a entregar filha recém nascida e PM é chamada

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 0h23 deste domingo (5) na Rua Uirapuru, Jd Araucária.

Segundo a PM, relatou a solicitante que seu ex amasio chegou em sua residência e pediu para conversar e para ver o filho do casal de três meses, que na presença de sua mãe, proprietária da casa, permitiram sua entrada na residência, momento em que ele pegou a criança e foi até a edícula e não quis mais devolver.

Foi pedido para que o mesmo se retirasse da casa, porém o mesmo não obedecia, que diante do fato a equipe policial adentrou no interior da edícula afim de conversar com o rapaz, o qual se encontrava com a criança no colo e estava visivelmente alterado e a todo momento gritava.

Após muita conversa entregou a criança, mas se negava a sair da casa, sendo que ao ser solicitado novamente que se retirasse, o mesmo investiu contra os policiais com socos, sendo necessário uso de força moderada e progressiva para contê-lo e ainda o uso de algemas, resultando em escoriações na face e braços do mesmo.

Depois de contido, o homem ainda xingou os policiais. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado a delegacia.

Durante a confecção do boletim, a ex-convivente informou a equipe policial que o acusado faz uso repetitivo de cocaína e apresentava sinais claros de estar sob influência do entorpecente.