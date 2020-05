Homem sai para passear com filhos e fica embriagado em Mandaguari

Neste sábado (9) por volta das 00h30 a equipe ROTAM de Mandaguari foi despachada pela central 190 para verificar a existência de duas crianças menores de 10 anos, que estariam sozinhas no interior de um veículo em frente a Praça Independência pedindo socorro, pois o pai estaria passando mal, sendo que no local foi constatado que o homem estaria embriagado no interior de seu veículo, porém seria o único responsável pelos filhos que estavam juntos no carro.

Segundo as crianças o pai teria as levado para brincar na praça e acabou ingerindo bebida alcoólica e passando mal em seguida. Na sequencia, o Conselho Tutelar foi acionado, comparecendo ao local a conselheira Margarete que tomou as providencias cabíveis encaminhando as crianças até a residencia da mãe.

O abordado foi orientado e liberado no local e disse que ficaria no veículo dormindo devido a embriaguez. A mãe das crianças se prontificou a entrar em contato com familiares do seu ex-marido para que fosse buscar o mesmo no local da abordagem.