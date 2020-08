Homem relata ter sido vítima de roubo em Jandaia

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 23h40 de sábado (29) na Rua José Maria de Paula.

O homem relatou a Polícia Militar que saiu do “Bar do Biazotto” quando próximo de sua residência, dois masculinos o abordaram pelas costas vindo a derrubar o mesmo no chão, tomando-lhe uma carteira com aproximadamente R$ 50,00 em dinheiro e documentos pessoais, porém o mesmo não soube precisar detalhes dos autores, tais como vestes ou até mesmo rumo tomado.

A equipe efetuou rondas porém sem êxito em localizar os possíveis autores do fato. A vítima foi orientada.