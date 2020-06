Homem quebra móveis agride pessoas e danifica veículo em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 19h19 desta segunda-feira (22) na Rua Arthur Manfredinho, Jardim Santa Helena II.

Segundo a PM, relatou a senhora, que seu amasio estava muito alterado no interior de sua residência, que o mesmo começou a quebrar os moveis de sua casa, danificando cadeiras, televisão e garrafa de café e, em seguida, ainda tentou agredir outras pessoas.

Após os fatos na referida residência, o mesmo estourou o vidro e soltou o freio de mão do veículo GM Zafira, que se encontrava estacionado em frente à residência, o qual desceu desgovernado vindo a danificar uma lixeira e posteriormente a colidir com uma árvore, sendo que o autor em seguida tentou empreender fuga, sendo logrado êxito em abordá-lo, há algumas quadras do local, sendo dada voz de prisão ao mesmo e as partes encaminhadas até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.