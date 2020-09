Homem que foi esfaqueado no sábado passou por cirurgia

Tião foi esfaqueado por Marcelo em um bar próximo a delegacia de Jandaia no sábado (29) após uma discussão.

Segundo o delegado Dr. Gustavo, Marcelo teria perguntado a Tião se ele era amigo dele e pediu para dar um abraço na vítima, no momento do abraço, Marcelo efetuou dois golpes de canivete em Tião, que teve o intestino perfurado, precisou passar por cirurgia, mas já teve alta.

Marcelo está preso e disse que foi agredido por Tião.

Sobre o caso

Na tarde deste sábado (29) a Polícia Militar foi chamada no PAM de Jandaia do Sul, onde a vítima informou ter sido ferido duas vezes no abdome do lado direito com um canivete, mas recusou a identificar o autor, informando que era um assunto que ele mesmo resolveria.

Altor também agrediu o pai

Ao sair do PAM, os policiais foram informados que na Rua Benedito José da Silva, Jardim Vista Alegre, um indivíduo, de 35 anos, teria chegado em casa sujo de sangue e, ao ser interpelado por seu irmão e seu pai, teria afirmado ter esfaqueado uma pessoa e, na sequência, desferiu um golpe de facão na nuca do pai, de 65 anos de idade, e fugiu do local.

O homem foi atendido pela equipe da Defesa Civil e encaminhado ao PAM.

Com apoio das equipes policiais de Cambira e CPU, foi realizada abordagem à casa, constatando que o autor não mais se encontrava no local, encontrando porém uma camiseta, uma calça, um par de tênis e um canivete com vestígios de sangue, além de um simulacro de arma de fogo. O fação não foi localizado.

Já por volta de 19h30 o acusado foi localizado sozinho na casa, dentro de um dos quartos, onde recebeu voz de abordagem, o qual não esboçou reação negativa e após revista pessoal fora dada voz de prisão ao mesmo.

Após buscas na residência foi localizado o facão utilizado para golpear o pai, e fora localizado também duas placas de carro pertencentes a um Peugeot 206 de cor cinza, que conforme o acusado, em data anterior deste ano sofreu um acidente com o veículo, o qual deu perca total, motivo este que retirou as placas e as guardou, sendo então estas recolhidas e entregues na Delegacia de Jandaia para providências.

O acusado foi encaminhado até o Pronto Atendimento Municipal para atendimento, pois encontrava-se com uma lesão no nariz, sendo que após o atendimento foi encaminhado até a Delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.