Homem é presos após atear fogo em lixo

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h53 na Rua Josefinos, na Vila Rica.

Após denúncia anônima relatando que um homem estaria colocando fogo em pertences particulares em frente a sua residência, onde a fumaça começou a incomodar os vizinhos e após o mesmo ser repreendido, pegou uma faca e permaneceu ateando fogo nos objetos, a equipe policial foi ao local e se deparou com a pessoa ateando fogo em restos de lixo doméstico, mato e madeiras, na calçada de sua residência, com um facão em mãos, e ainda em visível estado de embriaguez.

Diante do fato, fora dada voz de abordagem ao homem, de 50 anos, onde foi possível retirar o facão da posse dele, que indagado sobre os fatos o mesmo relatou que havia feito uma limpeza em seu quintal e estaria queimando o lixo recolhido, sendo dada voz de prisão ao mesmo e encaminhado até a delegacia de Jandaia do Sul para as providencias cabíveis ao fato.

Ainda no local, a equipe conseguiu apagar o fogo utilizando-se de baldes com água afim de evitar que o mesmo se alastrasse.