Homem é preso por posse irregular de arma em Jandaia

A equipe policial da cidade de São Pedro do Ivaí estava na cidade de Jandaia do Sul para fazer a entrega de um preso na Delegacia e, antes de chegar na delegacia, foi solicitada por populares para realizar abordagem em uma caminhonete MMC/L200 Triton 3.2, cor prata, da cidade de Mandaguari, que estava em atitude suspeita.

Após algumas quadras a caminhonete foi localizada e abordada, foi então que a equipe de Jandaia do Sul foi acionada e deslocou até o local da abordagem e então assumiram a ocorrência, que no local o indivíduo foi submetido a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, mas em busca no veículo, foi localizado embaixo do banco do motorista, uma bolsa de cor marrom com uma pistola Bersa Modelo 83 calibre .380, carregada com dez munições e mais vinte munições sobressalentes totalizando trinta munições.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a xxx, de 51 anos, morador de Mandaguari. Ele foi encaminhado a Delegacia para as providencias cabíveis.