Homem é preso por embriaguez ao volante em Jandaia

Às 9h42 da manhã de sábado (18) a Polícia Militar de Jandaia do Sul foi chamada para atender um acidente de trânsito envolvendo dois automóveis, onde um dos motoristas estaria em visível estado de embriaguez alcoólica.

No local, em contato com o solicitante, condutor do veículo I/Hyndai Elantra placas de Jandaia do Sul, informou que transitava pela Rua João Batista Mortean e o outro condutor, do veículo Fiat/ Uno Eletronic placas de Apucarana, pela Rua Rafael Moraes Sanches, quando no cruzamento houve a colisão.

Questionado aos condutores se haviam feito ingestão de bebida alcoólica, o condutor do veículo Elantra disse que não, já o condutor do Uno informou que ingeriu “duas cervejas e uma pinga”, e apresentava olhos avermelhados, fala pastosa e hálito etílico.

Diante dos fatos foi acionado o plantão de trânsito e foi oferecido o aparelho de etilômetro que teve resultado 1,12 mgl/l caracterizando o crime de embriaguez ao volante.

Foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para procedimentos.

O teste do outro condutor teve resultado 0,00 mgl/l.

O veículo Uno apresentava pneu dianteiro direito com a banda de rodagem lisa, sendo apreendido ao pátio da 2ª Cia PM de Jandaia do Sul e lavradas as notificações de trânsito pertinentes.