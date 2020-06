Homem é preso por embriaguez ao volante em Jandaia

Durante patrulhamento às 16h25 de sexta-feira (5) pela Avenida Getúlio Vargas, populares começaram a apontar e indicar o veículo GM/Monza de cor vermelha, cujo condutor estaria embriagado.

Diante das denúncias a equipe efetuou retorno com a viatura, tendo em vista que estava em sentido contrário, momento em que o condutor arremessou uma lata de cerveja pela janela, sendo então logrado êxito em abordar o veículo na Rua Plácido Caldas, nas proximidades do Banco Itaú, onde foi identificado o condutor de 33 anos, o qual desceu do veículo cambaleante, em visível estado de embriaguez.

Ainda se encontrava no interior do veículo o pai do acusado. Diante do narrado o condutor foi submetido ao teste do etilômetro, tendo como resultado 0,80 mg/l, configurando crime de trânsito, sendo dada voz de prisão ao acusado e encaminhado até a delegacia para as providências.