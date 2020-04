Homem é preso com 121 Kg de maconha em Mandaguari

A droga estava em um GM/Vectra abordado defronte a Unidade. O condutor foi preso em flagrante

No início da tarde deste domingo, (26), por volta das 12h05, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), abordaram defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari, um veículo GM/Vectra com placas de Mauá, interior do Estado de São Paulo, conduzido por um homem de 48 anos.

Iniciado a fiscalização, os agentes encontraram divididos em tabletes, 121 kg de maconha, em volumes no banco traseiro e também no bagageiro.

Indagado pelo agentes, este condutor informou que assumiu este veículo já carregado com a droga em um bairro de Foz do Iguaçu, e pretendia levá-la até a cidade de São Paulo. Pelo transporte receberia determinada quantia em dinheiro.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com o veículo e a droga à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.

O crime de tráfico de drogas tem pena que pode chegar a 15 anos de reclusão.