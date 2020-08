Homem é preso após colocar mulher pra fora de casa

A ocorrência foi registrada às 23h22 de sábado (15) na Rua Gregório Pozza, Jardim Pérola.

Após solicitação via 190 de que no local havia acontecido um crime de ameaça, os policiais foram ao local e em contato com a Sra. xxxxx, esta relatou que seu marido o Sr. xxxxx, chegou em sua casa alterado e sem motivo aparente começou a empurrar colocando para fora da residência, trancando o portão e a porta, dizendo que se ela voltasse em sua própria residência iria matá-la.

A mulher procurou acolhimento na casa de sua vizinha e informou ainda que estava com suas duas filhas menores de idade no interior da residência.

A vítima manifestou o interesse em representar criminalmente contra do autor. Que diante dos fatos a equipe policial adentrou à residência, pulando o muro lateral, sendo verbalizado com xxxxx que estava dentro da residência, mostrando-se irredutível quanto as orientações policiais, estava alterado (agitado e com fala alta), que posteriormente abriu a porta da cozinha onde foi possível abordá-lo, realizando busca pessoal e dada voz de prisão e feito uso de algemas para preservar a integridade da equipe policial, bem como do autor, de 38 anos, e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para procedimentos.