Homem é preso acusado de Violência Doméstica / Dano / Direção Perigosa / Desobediência

Segundo a PM, na tarde de sábado (20) foi recebido solicitação onde a vítima informou que seu ex-companheiro veio até sua residência e após discussão, quebrou seu celular (Motorola Moto G3) e a agrediu com socos e tapas.

Diante dos fatos, a equipe policial foi até o local onde a mesma confirmou o fato, sendo que apresentava lesões superficiais abaixo do olho esquerdo e lábios, além de ruborização pela face e pescoço.

A equipe em diligências, avistou o autor que conduzia uma VW/Saveiro e, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade.

Apesar dos sinais luminosos e sonoros (giroflex e sirene) de abordagem, desobedeceu a ordem de parada, percorrendo ruas em alta velocidade e colocando em risco a vida de terceiros, sendo feito acompanhamento tático e abordado na Rua João Maximiano, que durante a abordagem o mesmo também desobedeceu às ordens emanadas pela equipe PM, tentando empreender fuga a pé, sendo contido e necessário uso progressivo da força e algemas conforme Súmula Vinculante 11 do STF.

O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com a vítima, para a Delegacia de Jandaia do Sul para as providências. O veículo VW/Saveiro foi autuado e posteriormente liberado ao proprietário.