Homem é preso acusado de lesão corporal, furto simples, ameaça e atentado ao pudor

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 20h07 deste domingo (30) na Rua 21 de Abril, Vila Alta, em Jandaia do Sul.

Apos solicitação via 190 informando que um homem estava agredindo duas crianças, foi deslocado a viatura de Cambira e posteriormente a RPA de Jandaia, pois esta estava em atendimento de ocorrência.

No local, informações repassadas por populares informaram que a pessoa de xxx estaria de posse uma faca com a intenção de matar a Sra xxx e suas duas filhas, de 11 e 6 anos, que o mesmo teria sido dominado e subtraída dele a faca, porém a faca não foi localizada.

Os populares informaram ainda que o acusado teria fugido sentido a rodoviária, local em que foi abordado pelas equipes onde recebeu voz de prisão e utilizado algemas conforme previsto na súmula vinculante número 11 do STF.

As equipes policiais entraram em contato com a mulher , sendo cientificado por esta que o homem a havia agredido fisicamente, bem como suas duas filhas, tendo atirado uma lata de cerveja no rosto da menor, furtado seu celular, ameaçado matar ela e suas filhas, bem como teria mostrado o pênis para sua filha de 6 anos.

Diante dos fatos, o homem de 32 anos, foi encaminhado a delegacia.