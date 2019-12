Homem é morto a tiros no centro de São Pedro do Ivaí

Eronindes Paulino Junior, mais conhecido como Juninho Lagoa, foi morto a tiros no centro de São Pedro do Ivaí na noite de sábado (28).

Segundo a Polícia Militar, às 22h18 na Avenida Jose Eugênio Irineu, a esposa da vítima relatou a equipe policial que estavam transitando com o veículo na avenida, momento em que passou por eles uma motocicleta de cor escura com dois indivíduos e efetuaram diversos disparos contra o veículo.

Foi constatado o óbito da vítima pela equipe médica do Hospital Municipal de São Pedro do Ívai, sendo realizado o isolamento e a segurança do local. Na sequência foi acionada a Policia Civil de Jandaia do Sul e o IML de Apucarana.

O veículo Saveiro de cor branca foi removido para a Delegacia de Policia Civil para ser realizada a perícia.