Homem é ferido a faca após desentendimento na Vila Rural Paraíso

Por volta das 19h15 desta quarta-feira (27) a Polícia Militar foi informada que na Vila Rural Paraíso em Jandaia do Sul, um indivíduo havia sido agredido e lesionado por outros dois homens, que após o fato se evadiram em um veículo Gol de cor branca.

A vítima, de 28 anos, relatou que é morador da cidade de Bom Sucesso, e que desde as 14h se encontrava no local onde reside seu pai de 62 anos, juntamente com os dois indivíduos, também da cidade de Bom Sucesso, e que após ingerirem bastante bebida alcoólica se desentendeu com eles devido à suspeita que ambos teriam furtado dinheiro e feijão de seu pai.

Relatou ainda que devido ao fato, foi agredido pelos dois e lhe desferiram um golpe onde resultou em lesões no ombro e braço direito e em seguida os autores se evadiram do local em um veículo VW/Gol de cor branca, tomando rumo ignorado.

A vítima foi atendida por uma equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul, sendo encaminhado ao PAM para atendimento médico.

Foram realizadas diligências com apoio da equipe Patrulha Rural de Jandaia do Sul e da equipe PM da cidade de Bom Sucesso, porém até a confecção do boletim, os autores não haviam sido localizados.