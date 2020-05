Kleber Montanher deu entrada no PAM de Jandaia do Sul no início da tarde desta quarta-feira (6) com uma perfuração de faca nas costas.

Conforme o médico do SAMU, que veio de Apucarana para realizar a transferência do paciente para o Hospital da Providência, o homem chegou no PAM em estado grave, foi estabilizado pelo médico de plantão e foi realizada drenagem no tórax, mas seu estado no momento era bom.

O autor do golpe de faca seria o irmão da vítima.