Homem é encontrado morto dentro de carro em Apucarana

Um homem que ainda não teve a identidade revelada foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (27), dentro de um carro, na Rua Serra do Cadeado, Núcleo Habitacional Adriano Correia.

A polícia militar (PM) foi acionada por volta das 6h da manhã por um morador do bairro que teria visto um veículo prata, parado na rua, com o motor ligado e todo fechado. Ao se aproximar do vidro, a pessoa notou que havia um homem caído e marcas de sangue dentro do carro.

Além da PM, a Polícia Civil (PC) também foi acionada. O vidro do carro foi quebrado, e o homem foi retirado do veículo, já sem vida. Dentro do carro, foi encontrada uma arma de fogo.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. A polícia investiga o caso.

