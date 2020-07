Homem é baleado em Cambira

Por volta das 19h deste sábado (11) um homem morador da Rua Niterói, conhecido como ”Vermelho” teve sua casa invadida e foi alvejado com vários tiros, uma ambulância do município prestou os primeiros socorros encaminhando a vítima até o posto de saúde até a chegada do Samu de Apucarana, que encaminhou o mesmo até o Hospital da Providência em estado grave.

Equipes da Polícia Militar de Cambira, Jandaia do Sul, ROTAM de Jandaia e CPU de Apucarana isolaram o local.

Polícia segue investigação.

Colaborou Xavier