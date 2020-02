Homem é acusado de ameaçar moradores na Rua Roberto Farinazzo

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 20h50 de sábado (15) na Rua Roberto Farinazzo.

Segundo a PM, relatou o Sr xxxxxxxxxxxx, que um masculino encontrava-se muito alterado em via pública e arremessou uma pedra na direção de seu vizinho, xxxxxxxxxxxxxx, porém não acertou, momento em que saiu para ver a situação e acabou sendo ameaçado de morte pelo mesmo, com os seguintes dizeres, “Vou matar sua esposa, seu filho e depois você”, em seguida saiu tomando rumo ignorado.

enquanto a equipe policial atendia a ocorrência, a vítima e testemunha, apontaram uma pessoa que estava vindo novamente em direção de sua residência como sendo o autor das ameaças e diante do narrado fora abordado o noticiado e identificado como xxxxxxxxxxx, que submetido a revista pessoal fora encontrado em sua cintura uma faca de aproximadamente 17 cm . Diante dos fatos e da vontade da vítima em representar criminalmente contra xxxxxxx, as partes foram encaminhadas até a sede da segunda cia de Jandaia do Sul para confecção do TCIP, bem como apreendida a faca e a pedra usadas por xxxx.